Samen lopen, samen huilen tijdens Oirschotse Samenloop voor Hoop

OIRSCHOT - Commissie logistiek, ceremonies, kinderloop, teamwerving... Tientallen vrijwilligers maken zich sterk voor de Samenloop voor Hoop in Oirschot. Woensdag is de Kick Off.

Vorig jaar juni, tijdens een eerste inventarisatie in Gasterij de Beurs, kwamen zo’n vijftien mensen naar de informatieavond van KWF Kankerbestrijding. Die ging over de opzet van een 24-uurs wandelevenement in de gemeente Oirschot om geld in te zamelen voor KWF. Berdien van de Ven uit Oirschot was één van de geïnteresseerden en probeerde mensen om zich heen te verzamelen om samen de schouders onder dit project te zetten. Inmiddels is zij voorzitter van het evenement en zijn er zo’n zestig vrijwilligers in tien commissies actief. Van de Ven: ,,Het raakt zóveel mensen. Iedereen kent wel iemand die de ziekte kanker heeft, heeft gehad of misschien eraan is overleden. Door samen te wandelen hopen we op verbondenheid en openheid. Samen huilen, maar ook samen lachen, samen vieren.”

Kaarsen

Het wandelevenement wordt op 6 en 7 juni gehouden rond de Markt en start op zaterdagmiddag rond 14.00 uur. Om 23.00 uur zullen vele kaarsen de wandelaars als het ware omarmen. De slotceremonie is zondagmiddag om 14.00 uur. ,,Het is de bedoeling dat je, na inschrijving, in teamverband 24 uur gaat wandelen, waarbij de teamleden elkaar aflossen”, vertelt vicevoorzitter Caren van Overdijk. ,,Ieder team krijgt, behalve T-shirts, ook een kraam toegewezen. Daar kan ter plekke nog geld ingezameld worden, bijvoorbeeld door een voetmassage te verzorgen voor 1 euro.”

Verwenprogramma

Inmiddels zijn er vijftien teams ingeschreven. Op zondag is er een speciale Kinderloop van 24 minuten. Yvonne Hesselmans (29) uit Middelbeers is, behalve lid van het kernteam, ook lid van de Kanjercommissie. Hesselmans: ,,Kanjers zijn mensen die de ziekte hebben of hebben gehad. Wij maken voor hen een speciaal verwenprogramma tijdens die dagen. Niks moet, veel mag. Lotgenoten onder elkaar, misschien ontstaat er wel een mooi contact?” Hesselmans is verpleegkundige in het ziekenhuis in Tilburg. Ze weet wat de ziekte allemaal voor verdriet met zich meebrengt. ,,Het is toch mooi om dit voor al die mensen te kunnen organiseren.”