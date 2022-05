‘Samen muziek maken is het leukste’, Knegselse muziekvereniging Heide Echo bestaat zestig jaar

KNEGSEL - Jongeren willen nog wel eens afhaken bij hun vereniging als ze gaan studeren of andere prioriteiten krijgen. Bij muziekvereniging Heide Echo uit Knegsel lijken ze daar geen last van te hebben. Ze bestaan zestig jaar en de leden maken samen veel plezier. En ook van onderop is er nieuwe aanwas.

,,Heide Echo is meer dan muziek maken”, legt Bart Groenen uit. Hij begon op zijn achtste en is inmiddels bijna vijftien jaar lid. ,,We hebben ook feestjes en weekendjes weg. Er is een vriendengroep ontstaan. Mijn generatie met wie ik ben begonnen is bijna allemaal doorgegaan. Mensen die elders studeren komen op vrijdag terug naar Knegsel om samen te kunnen repeteren.”

Iedereen betrokken

Hij prijst Raymond Lodders, oud-dirigent van het jeugdorkest, om zijn talent om een groep te vormen. ,,Raymond weet wat iemand nodig heeft. Als je verlegen was kreeg je en microfoon in je handen gedrukt en ging je zingen. Iedereen werd bij de groep betrokken.”

Dat gebeurde niet alleen tijdens het muzikale gedeelte. ,,Na afloop gingen we wel eens een ijsje eten of er was een barbecue”, vertelt Lodders. ,,De sfeer is belangrijk, maar er moet ook worden gepresteerd. Je werkt samen ergens naar toe en wilt het publiek iets laten horen.”

Spelenderwijs

De muziekvereniging heeft ruim 110 leden en bestaat uit verschillende groepen. De jongste, in de leeftijd tussen de drie en tien jaar, maken deel uit van de muziekmaatjes. Daarin komen kinderen eerst spelenderwijs in aanraking met muziek en krijgen daarna les. Via het piep- en jeugdorkest stromen de muzikanten door naar de fanfare.

Al moet je het niet zien als strikte scheidslijnen. ,,Je kijkt op tegen ouderen”, zegt Inge Couwenberg. ,,Maar in de volgende groep vangen ze je op, je vindt het cool dat je ze zien.” Bestuurslid Nellie Pasmans vult aan: ,,Je steunt elkaar. Iedereen accepteert en respecteert je.” De maatjes bestaan uit verschillende groepen. ,,Zo kan iedereen op zijn eigen niveau spelen.”

Onder de indruk

Daarna gaan ze naar het pieporkest onder leiding van Couwenberg. ,,Mijn motto is lol maken. De kinderen moeten plezier hebben.” Zelf speelt ze ook muziek. Als kind speelde ik blokfluit, maar ik was onder de indruk van de fanfare bij Koningsdag en Sinterklaas. Dat wilde ik ook. Toen ben ik lid geworden.”

Na het pieporkest volgt het jeugdorkest. Daarin zit Tom Vogelzang (13). Hij begon op zijn achtste begonnen als maatje. Onlangs oefende hij mee met de fanfare. ,,In de fanfare zitten mensen van mijn leeftijd tot 82 jaar. Thuis oefenen is niet super leuk. Het leukste is om samen muziek te maken. Maar een paar keer oefenen scheelt veel. Het is tof om iets de volgende keer voor te kunnen doen.”

Muzikaal sprookje voor kinderen

Zijn moeder Pavla Vogelzang helpt mee bij de organisatie van de voorstelling Oscar & de Draak, een van de jubileumactiviteiten. Een muzikaal sprookje voor kinderen. Er zijn zondag twee voorstellingen in Gemeenschapshuis De Leenhoef in Knegsel aan de Steenselseweg 8a, om 10.30 en 13.30 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn te bestellen via www.heideecho.nl