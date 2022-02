Samenwerken is de oplossing bij Zest in Hapert

HAPERT - Vorig jaar moest modezaak Straatman in Hapert stoppen. Anoek Straatman slaat nu een nieuwe weg in. Ze start een zogenoemde multi-brand store.

Anoeks grootvader Henk Straatman kwam in 1960 vanuit Groesbeek naar de Kempen. Samen met zijn vrouw Gerrie bouwde hij er een goedlopende modezaak op. Toch viel in het voorjaar van 2021 het doek: ,,Corona kostte ons de kop. Een grote winkel en daarmee een grote voorraad ging niet meer”, aldus de Hapertse.

Quote Ik wilde iets nieuws opzetten, het liefst in Hapert. Maar hoe? 500 vierkante meter vullen lukt niet in je eentje Anoek Straatman, Zest

,,Een rollercoaster”, kijkt ze terug op het afgelopen jaar. ,,Ik ben me eerst gaan bezinnen. Toen kwam de onderneemster weer in me boven. Ik wilde iets nieuws opzetten, het liefst in Hapert. Maar hoe? 500 vierkante meter vullen lukt niet in je eentje”, besefte ze.

De oplossing vond Anoek Straatman in samenwerken Het wordt een multi-brand store: vier aparte winkels in één grote ruimte zonder tussenwanden.

Schoenen, kleding en coaching

Marieke Versmissen is vanaf de start partner. Zij heeft al drie jaar ervaring met het concept. Haar zaak Oakschoenen vindt onderdak in de winkel van Franken Kleding in Bergeijk. Anoek Straatman zelf brengt damesmodezaak Straat 6 en Kleine Straat met baby- en kinderkleding in.

Daarnaast stapt dit jaar een participant in die zich richt zich op leefstijl en coaching. Er is nog ruimte voor nieuwe ondernemers die aan willen sluiten bij de gedachte achter het gedeelde winkelplan.

Zest is de naam die ze aan haar nieuwe domein heeft gegeven. ,,Animo, enthousiasme, levenslust”, verklaart de Dikke van Dale. Termen die het tweetal ruimschoots in praktijk brengt door vooral de schilder het nodige werk uit handen te nemen.

Collecties op elkaar afstemmen

Maar de samenwerking gaat verder. Versmissen: ,,De collecties stemmen we op elkaar af. De kleding van Anoek sluit aan bij mijn schoenen. We richten ons daarbij op een brede doelgroep. Trendy fashion”, zegt ze. Natuurlijk en duurzaam Scandinavisch design spreekt het tweetal aan.

Beleving en service

Ze weten als geen ander dat de moderne klant meer vraagt dan alleen een product: ,,We moeten beleving toevoegen en service bieden. Dat is de enige manier om van online verkoop te winnen.” Ook de shop-in-shopopzet van Zest geeft een meerwaarde, denkt Straatman. ,,Samen hebben we een groter bereik, dus meer klanten”, hoopt ze. “De klant kunnen we meer eenheid en service bieden.”

Hapert leeft mee, ziet Straatman tot haar genoegen: ,,We krijgen veel positieve reacties. Dit wordt het mooiste punt van Hapert. Hier gaat het gebeuren.” Zest wordt 19 februari feestelijk geopend.