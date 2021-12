Samenwerken om de Kempen in de toekomst aantrekkelijk te houden

EERSEL/BERGEIJK/BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Nieuwe bedrijventerreinen, duizenden woningen en parkeerterreinen in combinatie met openbaar vervoer en fietsverbindingen zijn er nodig om de Kempen in de toekomst aantrekkelijk te houden om in te wonen en te werken.

Daarom werken Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen om te zorgen voor meer woningaanbod en ruimte voor bedrijven zodat die verder kunnen groeien. Daarnaast moet De Kempen goed bereikbaar blijven. Niet alleen de verbindingen tussen de dorpen onderling, maar ook die met Eindhoven en omgeving.

Quote We zien dat nieuwbouw wordt gekocht door import Marko van Dalen

4500 - 6000 woningen

De komende tien jaar moeten er zo’n 4500 tot 6000 woningen bijkomen. ,,We zien dat nieuwbouw wordt gekocht door import”, zegt de Bergeijkse wethouder Marko van Dalen. ,,Mensen die werken in de Brainport-regio vinden het heerlijk om net buiten het stedelijk gebied te wonen.” Om ook de mensen uit de Kempen een plek te geven zijn er meer huizen nodig dan in eerste instantie door de provincie is ingeschat. ,,Daarom hebben we de woningbouwopgave verdubbeld.”

Ook is het woningaanbod te eenzijdig. ,,We moeten bouwen voor een brede doelgroep, starters, eenpersoonshuishoudens, doorgroeiers en senioren. Het is belangrijk dat er ook zorgwoningen komen, zodat ouderen tot hun dood in het dorp kunnen blijven wonen.”

Vraag geëxplodeerd

Er zijn niet alleen nieuwe woningen, maar ook nieuwe bedrijventerreinen nodig. In de Kempen zijn twintig industriegebieden. ,,Op één of twee na zijn die vol”, zegt de Reuselse wethouder Frank Rombouts. ,,Ondanks corona is de vraag geëxplodeerd en er zijn flinke wachtlijsten.”

Afgelopen zomer is er een onderzoek gestart waarbij wordt gekeken hoe de huidige terreinen levensvatbaar kunnen worden gehouden en hoeveel er aan nieuwe terreinen nodig is om de groei van bedrijven mogelijk te maken. ,,Hoeveel en waar ze moeten komen is nog niet duidelijk. Maandag krijg ik een conceptverslag.”

Slecht bereikbaar

Daarnaast moet de Kempen bereikbaar blijven. De verkeersdruk neemt toe en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is zwak. Met name kleine kernen, zoals Knegsel, Netersel en Weebosch, zijn slecht bereikbaar met het openbaar vervoer.

Er wordt niet alleen ingezet op een grote parkeergelegenheid bij Eersel waar overgestapt kan worden op het openbaar vervoer, maar ook op kleinere in de kernen, eventueel in combinatie met deelfietsen en -auto's, en fietspaden, zodat het makkelijker wordt om ook per fiets of met het openbaar vervoer van het ene dorp naar het andere te gaan.

Aandacht en geld

De plannen van de Kempengemeenten worden woensdag besproken met de andere gemeenten in de regio. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het plan samen met de ideeën van drie andere subregio’s in de loop van volgend jaar aan het rijk wordt aangeboden. Zodat er aandacht en geld komt voor de problematiek in de Brainport-regio.