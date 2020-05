Samenwerking Kempen politiek ter discussie

Terrassen in gemeente Oirschot mogen groter

9:28 OIRSCHOT - De terrassen in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen mogen tot 1 september iets groter worden, zonder dat extra huur of leges in rekening worden gebracht. De gemeente Oirschot beantwoordt daarmee aan de wens van de plaatselijke horeca-ondernemers, die hun deuren maandag om 12 uur weer mogen openen.