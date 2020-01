Sarah Liebreks (13) weet haar klas stil te krijgen

Het mapje wordt door Sarah Liebreks zorgvuldig bewaard en dient regelmatig als basis voor de spreekbeurten die de jonge Bestse geeft als het in de klas over de Tweede Wereldoorlog gaat. Dat deed ze al in de groepen 7 en 8 van De Klimboom in Best en onlangs in haar klas 2T op het Kempenhorst College in Oirschot. Dan vertelt ze over haar overgrootvader, die vanuit de Tongelresestraat in Eindhoven actief was in het verzet. Hij hielp mensen bijvoorbeeld om onder te duiken en bij het uitdelen van distributiebonnen.