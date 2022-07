Saskia uit Eindhoven richtte haar eigen school op, maar hoe doe je dat eigenlijk?

Dagelijks 6000 (vracht)auto’s door het dorp: handteke­nin­gen­ac­tie tegen hardrij­ders doorgaande weg Westerho­ven

WESTERHOVEN - De inwoners van Westerhoven zijn de vele hardrijders over de doorgaande route Heijerstraat, Provincialeweg, Loveren zat. Ze zijn daarom een handtekeningenactie begonnen. Iedereen kan als de actievoerders langskomen een handtekening zetten of via heijerstraat.nl dit digitaal doen.

30 juni