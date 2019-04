Saxofoniste Anne (18) wil De Adriaan weer eens in Riethoven houden

Als 10-jarig meisje wist Anne Vermeulen (18) uit Riethoven al dat ze de saxofoon wou gaan bespelen. Tijdens de open dag op de muziekschool in Veldhoven koos ze meteen voor dat instrument. Er stond een lange rij om het even vast te houden en te proberen of je er geluid uit kon krijgen, maar dat kon haar niks deren. Zij is dit jaar voor het Riethovens Harmoniecorps (RHC) de soliste die moet gaan proberen om het felbegeerde bronzen beeldje De Adriaan eindelijk weer eens in het eigen dorp te houden.