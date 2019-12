Scepsis in politiek over vervolg in Kempen

EINDHOVEN - Heeft een intensievere samenwerking van de gemeenten in de Kempen toekomst? Veel partijen in de politiek vrezen van niet.

De doorstart van de Kempensamenwerking leidt bij de politici in de betrokken gemeenten tot veel argwaan en scepsis. Vier van de vijf gemeenteraden hebben de nieuwe agenda, die de basis moet vormen voor de uitbouw van de samenwerking inmiddels goedgekeurd. Maar tegelijkertijd hebben veel fracties grote twijfels bij het vervolg.

Het stuk dat nu aan de raden is voorgelegd, heeft de naam 'Strategische Kempenagenda' en is tot stand gekomen na een turbulent en stroef proces, dat meer dan een jaar heeft geduurd. In het stuk worden de thema's benoemd waarbinnen de vijf gemeenten gaan samenwerken: landelijk gebied, mobiliteit, energie, wonen en economie.

De raden in Eersel, Oirschot, Bladel en Bergeijk vergaderden afgelopen week over het stuk, Reusel-De Mierden volgt in januari. Een aantal fracties, met name uit de verschillende coalities, is positief en ziet het als een goed fundament voor verdere samenwerking. Veel partijen beschouwen het als een 'tandeloos' document zonder ambitie, 'niet meer dan een opsomming van wat er al gedaan wordt'. Ze stemden in omdat dit politiek het maximaal haalbare is.

Vuist heffen

Typerend voor de verdeeldheid is de manier waarop met een voorstel van de Bergeijkse raad wordt omgegaan. De Bergeijkse fracties hieven collectief een vuist en hadden een gezamenlijke motie voorbereid en in de Kempen rondgestuurd. Inzet was om colleges op te roepen om snel de volgende stap te zetten en invulling te geven aan de praktische invulling van de samenwerking. Dat zou kunnen door een werkgroep in te richten van burgemeesters en raadsleden.

Maar zo'n werkgroep gaat er niet komen. Bergeijk en Eersel namen de motie aan, de Oirschotse fracties wachtten af en brachten de motie (nog) niet in en Bladel verwierp het voorstel rigoureus.

Bladel is ook de gemeente die in de zomer op de rem trapte bij het opstellen van de Strategische Kempenagenda. Burgemeester Remco Bosma vatte het treffend samen toen hij donderdag tegen de raad zei: ,,Kiest u voor meer uniformiteit of wilt u meer couleur locale invoegen? U heeft de keuze gemaakt om zelfstandig te blijven en voor een door de kroon benoemde burgemeester. Daarin past het dat u uw eigen keuzes maakt over ambities. U heeft nu een stuk voorliggen zonder de voorgeschotelde ambities van een ander."

Juist dat toedienen van 'een eigen sausje' door elke raad is veel andere partijen een doorn in het oog en een recept voor mislukking. ,,Het verleden heeft uitgewezen: als elke raad telkens zijn eigen couleur locale gooit over een gezamenlijk voorbereid stuk, komt er niets van terecht en is het voorwerk voor niets geweest", zei Daan van den Broek van PvdA/GroenLinks in Eersel.

,,Dan is het trekken aan een dood paard. Het gebrek aan solidariteit maakt dat we totaal geen vertrouwen hebben in wat hier uit gaat komen. Het is een agenda om je voor te schamen. Inhoudelijk flinterdun."

Meningsverschillen

Ook De Gewone Man, lokale partij in Oirschot, constateert grote meningsverschillen in de Kempen. ,,We zijn als partij altijd pro-Kempen geweest, maar door de totstandkoming van deze agenda hebben ook wij onze twijfels gekregen. Er zal nog veel water door de Reusel en de Beerze gaan voordat de hoe-vraag is ingevuld."

Oirschot heeft overigens een uitzonderingspositie binnen de samenwerking. De gemeente doet slechts op twee thema's mee: landelijk gebied en energietransitie. Op de overige drie deelgebieden werkt Oirschot samen met het SGE-verband (Stedelijk Gebied Eindhoven).

Knuppel in hoenderhok

Wil Rombouts van GroenLinks-PvdA in Bergeijk benadrukte donderdag het belang van de democratische legitimiteit van de Kempensamenwerking.