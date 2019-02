Schat verloren door verwijderen boom in Hulsel

Opinie - poll Bescherm de burgers en stop het 'boeren­kunst­je'

11:25 Vroeger kon het wel eens landelijk ruiken in de buurt van veehouderijen. Nu zitten burgers in vee-regio's vrijwel altijd in de stank. Gert van Dooren, Jinke Hesterman, André Vollenberg en Geert Verstegen schreven deze bijdrage namens Max5odeur, een werkgroep van burgers in het buitengebied.