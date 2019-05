Scholieren in Eersel: Examen is echt niet zo'n groot ding

,, Een lastig examen, maar ik ben ook niet heel goed in scheikunde”, zo stelt Gyanne Tholen als ze klaar is met ‘dag 1'. Ze vond de vragen soms lang en langdradig geformuleerd, met veel moeilijke begrippen. ,,Ik had daardoor veel opzoekwerk te doen. Wel vond ik dit examen minder zwaar dan de schoolexamens, dat was wel een meevaller. En de drie uur die hier voor stonden, waren uiteindelijk ook ruim voldoende. Al kwam ik niet goed van start, ik denk omdat het de eerste dag was en ik toch zenuwachtig was. Achteraf is het me toch meegevallen. Eigenlijk gewoon standaard, met als moeilijkste uitschieter de rekenvragen. Wat voor een punt dit me gaat opleveren? Geen idee. Ik hoop op een voldoende, maar dat weet je niet. Wel verwacht ik dat ik zal slagen. Dan ga ik geneeskunde studeren in Maastricht.”