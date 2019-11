‘Schon’ Eerselse portretten in Kempenmuseum in Eersel

Er wordt gesproken van een Schon portret als het gaat over een bijzonder persoon, over wie nog regelmatig gesproken wordt. Henk van de Klundert had al meteen vele beelden bij zijn idee om in het kader van het veertigjarige jubileum van het Kempenmuseum een expositie erover in te richten. ,,Ik heb geen oproep in de media gedaan voor foto’s van ongeveer vijftig tot zestig jaar geleden. Zoals in alle dorpen heb je ook hier grote families met vele verhalen. Ik heb heel wat bezoekjes afgelegd, heel wat familiealbums bekeken en zo kwamen de verhalen vanzelf. Iedereen werkte mee en had aanvullingen of namen van mensen bij wie ik ook maar eens moest gaan kijken. Compleet is het zeker niet, maar het is wel een mooi overzicht. Het geeft een mooi tijdsbeeld.”