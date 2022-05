School voor Oekraïense kinderen in Praktijkhuis Bladel; ‘Na een dag was de lach terug’

BLADEL - ,,In het begin zaten kinderen vol spanning en vragen, maar we zien het plezier terugkomen”, vertelt Yvonne Maas. Zij heeft de leiding over de Oekraïense school in Bladel waar 35 leerlingen onderwijs krijgen in twee lokalen van het Praktijkhuis.

,,Die emotionele veiligheid is het startpunt. Op die basis werken we. Ze spelen ook dingen na. Dat is hun manier om de oorlog verwerken. Na een dag zagen we de lach al terug”, gaat ze verder. Een energetisch coach, deskundige op het gebied van oorlogstrauma’s, bood zich aan om hier te werken. ,,Dat helpt ons natuurlijk enorm.”

Quote De school­struc­tuur geeft steun. Ze leren snel. Ze verstaan al wat Nederlands Geert van Glabbeek, Betrokken bij school voor Oekraïense kinderen

De lessen zijn gelijk verdeeld over Nederlandse taal, onderwijs in het Oekraïens en sport en welzijn: ,,De schoolstructuur geeft steun. Ze leren snel. We richten ons op de basiswoordenschat en lezen. Ze verstaan al wat Nederlands”, licht Geert van Glabbeek toe. Ze is aan de school verbonden vanuit haar rol als kartrekker NT2 (Nederlands als tweede taal) bij Onderwijsstichting KempenKind.

Touringcar rijdt door de Kempen om kinderen op te halen

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen nam het initiatief om het onderwijs voor de Oekraïense kinderen te verzorgen. KempenKind nam met de gemeente Bladel de handschoen op en startte in Bladel een school voor de Kempengemeenten Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-De Mierden.

,,Het is ontzettend snel gegaan. Iedereen werkte mee. Zo konden we de lijntjes kort houden”, zegt Geert van Glabbeek. Zij leidt de projectgroep. Daarin zit ze met haar collega van NT2 en vier beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten. Op 30 maart startten ze. Op 8 april viel het besluit om twee lokalen in het Praktijkhuis in te richten. Op 1 mei begon Yvonne Maas als schoolleider en sloot ze aan bij de projectgroep.

Onderwijs startte na voorjaarsvakantie

Op 9 mei, direct na de voorjaarsvakantie, begon het onderwijs. Toen nog met 23 leerlingen, allemaal in de basisschoolleeftijd. Dagelijks rijdt een touringcar vanuit Bergeijk door de Kempen om de kinderen naar het Praktijkhuis in Bladel te brengen. In deze voormalige school voor speciaal onderwijs werden twee lokalen ingericht voor de Oekraïense school.

Quote Gelukkig hebben zich voldoende leerkrach­ten en onderwijs­as­sis­ten­ten gemeld, die een dag extra wilden werken Yvonne Maas, Locatieleider school voor Oekraïense kinderen

Yvonne Maas combineert haar werk als locatieleider met het adjunctschap op de Reuselse basisschool De Leilinde. Het was een uitdaging om - gezien het lerarentekort - personeel te vinden voor de school: ,,Gelukkig hebben zich voldoende leerkrachten en onderwijsassistenten gemeld, die een dag extra wilden werken. Ook twee Oekraïense docenten geven hier les. Als het nodig is, kunnen ze tolken. Nederlands en Oekraïens is de voertaal en Engels als het niet anders kan.”

Na zomervakantie misschien uitbreiden

Er ligt ook nog werk te wachten: ,,Dit is een tijdelijke voorziening tot de zomervakantie. We kijken nu al wat er na komt. Mogelijk is een derde groep nodig. Ook gaan we onderwijskundig stappen makken. En we groeien nog met de dag”, zegt ze.