Schooldirecteur in Eersel zwaait af: ‘Ben eigenlijk al lang over de datum’

Het afscheid voelt dubbel zegt de directeur. ,,Aan de ene kant zie je er erg naar uit. Ik heb me altijd verantwoordelijk gevoeld voor de school. Die last valt nu van me af. Aan de andere kant weet ik wat ik achterlaat en dat wat ik ga missen.” Na zijn opleiding bij de Fraters in Tilburg was zijn eerste baan op de Mariaschool in Bladel. Daar bleef hij 22 jaar. ,,Veel te lang achteraf. Ik ben van mening dat drie jaar minimaal is, zes jaar optimaal, negen jaar maximaal en twaalf jaar catastrofaal. Ik zit hier nu tien jaar dus eigenlijk over de datum.”

Na Bladel volgde het directeurschap in Duizel, Hooge en Lage Mierde en Eersel. Bij al deze scholen heeft hij een lintje mogen doorknippen bij de heropening na de bouw en of een renovatie. ,,Behalve het bouwen aan teams heb ik ook wel wat met het bouwen aan een schoolgebouw. Een gebouw passend maken bij het soort onderwijs dat er gegeven wordt, vind ik een uitdaging. Je moet steeds improviseren, creatief denken en overleggen met vele partijen. Het brengt ook wel een leuke en gezellige tijd mee. Tijdens de bouw in Hooge Mierde moesten wij tijdelijk verhuizen. Ik had een kantoortje in het gemeenschapshuis. De groepen 1 en 2 zaten bij de fietsenmaker, 3-4 bij een boer, 5-6-7 bij de Joseph school in Reusel en groep 8 in het Wit-Gele Kruis gebouw”, herinnert hij zich scherp.

Een ideale school bestaat volgens Rooijackers niet. Voor een visie gerealiseerd is en alle gezichten dezelfde kant op staan, is die visie weer achterhaald. ,,Het principe rust, reinheid en regelmaat vind ik nog steeds van groot belang. Ik wil daar relatie wel aan toevoegen. Dat moet voorop staan. Er is de dag van vandaag weinig tijd voor rust. Er zijn te veel prikkels, daar ben ik wel eens bang voor in de toekomst. Het beroep is ook wel zwaarder geworden. Er wordt steeds meer van het onderwijs gevraagd. Plezier in het werk is van groot belang. Een spreuk op een oude BBA bus blijft me altijd bij: ‘Zoek een baan die bij je past, dan hoef je niet meer te werken.’”

Dankbaar

Terugkijkend op zijn loopbaan was het een aaneenschakeling van hoogtepunten. ,,Dankbaarheid wil ik wel noemen. Er kunnen zijn voor collega’s, ouders en kinderen en dat ik in de 43 jaar maar een paar dagen ziek ben geweest. Daar moet je ook geluk mee hebben.” Rooijackers vindt het afscheid met kinderen en teamleden het belangrijkste. Voor hem geen recepties dus.