Schoolverzuim in Bergeijk neemt toe

BERGEIJK - In het leerjaar 2017-2018 telde de gemeente Bergeijk 2682 leerplichtige jongeren. Het aantal meldingen van verzuim bedroeg dat jaar 34. Dat is bijna het dubbele van het jaar daarvoor. Toen waren het er achttien. Dat staat in het regionaal jaarverslag leerplicht.

Er is een reden waarom de getallen hoger liggen. Het is beleid van scholen om eerder in actie te komen als jongeren lessen verzuimen. Daarmee hopen ze te bewerkstelligen dat de betreffende leerling niet langer ongeoorloofd weg blijft.

Een aparte categorie vormen de jongeren die les volgen aan een mbo-instelling. In 2017-2018 kwamen hierover zes verzuimmeldingen binnen. Dat is nagenoeg hetzelfde als het schooljaar ervoor. Toen waren dat er vijf. Regionaal gezien is er een toename van schoolverzuim onder mbo-leerlingen. Door leerplichtambtenaren in te zetten op mbo-scholen hoopt het onderwijs op langere termijn het schoolverzuim terug te dringen.

Waarschuwing

De meeste scholieren die lessen verzuimd hebben, krijgen een waarschuwing. Als dat niet helpt, kan de leerplichtambtenaar maatregelen nemen. Zo kreeg een Bergeijkse scholier in het schooljaar 2017-2018 een Haltstraf opgelegd. Het jaar daarvoor overkwam dat nog niemand.