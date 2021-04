Schoonspringer Bram Meuledijks is Sporter van het Jaar in Bergeijk

BERGEIJK - Schoonspringer Bram Meulendijks uit ‘t Loo is Sporter van het Jaar geworden in de gemeente Bergeijk. De Activiteiten Vereniging Luyksgestel won in de categorie Vereniging. Kay van Laarhoven uit Bergeijk mag zich Talent van het Jaar noemen: hij maakt furore met boogschieten. De Cultuurprijs ging naar Wens Muziek uit Luyksgestel.

De prijzen werden uitgereikt tijdens een online editie van het jaarlijkse sport-en cultuurgala in Bergeijk. Vanwege de coronacrisis kon de traditionele versie met publiek niet doorgaan.

In een online uitzending-die eerder op donderdag te bekijken was via de Facebookpagina en website van de gemeente-werden de winnaars bekendgemaakt. In de videoreportage was te zien dat wethouder Stef Luijten bij de gelukkigen aan huis langsging om hen te verrassen. Naast taart, bloemen of een schaal, werd aan iedere prijswinnaar een cheque van 700 euro overhandigd.

De tweede prijs in de categorie Sporter was voor BMX’er Joris Harmsen. Dwarsfluitiste Noortje Daams en schoonspringer Ismay Buijs dongen ook mee in de categorie Talent. Bij de Cultuurprijs waren ook Toneelvereniging de Kempengalm (de Weebosch) en openluchttheater de Hunnebergen (Luyksgestel) genomineerd. Bij de verenigingen gingen Scouting Rythovius (Riethoven) en RKVV Bergeijk (Bergeijk) er met respectievelijk de tweede en derde prijs vandoor.

De uitzending van het sport-en cultuurgala is nog terug te kijken via de Facebookpagina van de gemeente, of via website www.bergeijk.nl/gala

Volledig scherm Activiteiten Vereniging Luyksgestel won de award in de categorie Vereniging. © Gemeente Bergeijk

Volledig scherm Wens Muziek uit Luyksgestel is de winnaar in de categorie Cultuur. © Gemeente Bergeijk

Volledig scherm Kay van Laarhoven kreeg de award in de categorie Talent. © Gemeente Bergeijk