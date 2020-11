Schoorsteenbrand slaat over op dak en zolder van woning in Oirschot

Oirschots bungalow­park Stille Wille verkocht

19 november OIRSCHOT - Bungalowpark Stille Wille in Oirschot is verkocht. De eigenaren, leden van de familie De Jong, hebben het ruim een halve eeuw in bezit gehad, maar het park met ruim 300 woningen is deze week overgedragen aan Oostervelden Projecten. Dat meldt de familie in een brief aan bewoners. Verdere details over de verkoop zijn niet bekendgemaakt.