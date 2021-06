Science fiction-toren moet meer vleermuizen én mensen naar bosgebied in Riethoven lokken

Fit Factory opent ook in Bergeijk en telt al honderden leden

8 juni BERGEIJK - Ook Bergeijk heeft sinds kort een Fit Factory. Naast de vestigingen in Eersel (2005), Bladel (2013) en na een overname van een bestaande fitnessclub in Oisterwijk in 2017 is Bergeijk de vierde Fit Factory in Brabant. De vier participanten zijn Dave Maas (47), woordvoerder Ruben Loos (34), Ken Kuijpers (36) en clubmanager Sander Blox (26).