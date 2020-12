Scooterjeugd zette Bergeijk op z'n kop, maar de rust is weer terug. ‘Contact houden met jongeren in lockdown essentieel’

Terug in het NieuwsBERGEIJK - Overlast door hangjeugd in het centrum van Bergeijk bereikte deze zomer een kookpunt. Negen scooters werden door de politie in beslag genomen. Sindsdien is de rust grotendeels weergekeerd. Toch blijft de straat lonken voor de jongeren, die door de huidige lockdown weinig om handen hebben.

Overdag is het drukte troef op de parkeerplaats en het plein voor de Jumbo aan de Elsenhof in hartje Bergeijk. Een jonge medewerker is onophoudelijk bezig karretjes te ontsmetten voor de vele klanten die dezer dagen de supermarkt opzoeken voor feestdagen inkopen.

Hotspot voor Kempische tieners

Een inwoner van het appartementencomplex boven de Jumbo ziet het vanuit zijn raam rustig aan, op de eerste rang. Het plein onder hem veranderde deze zomer meerdere avonden per week in een hotspot voor Kempische tieners die scheurend met scooters voor overlast zorgden. ,,Ze deden van die wedstrijdjes ‘Wie ‘t hardste knort’, met hun scooter. Meer was ‘t niet.”

Quote Ik ben voorzich­tig met de tieners in gesprek gegaan, op een niet-oordelende manier. Marjolein Soetens, jeugdcoach gemeente Bergeijk

Toch wil de man niet met zijn naam in de krant, uit vrees voor represailles. Er waren ook veel omwonenden die minder makkelijk hun schouders wisten op te halen over de hinder, zoals de beheerder van het appartementencomplex. ,,De tieners lieten veel rommel achter, en door rondjes te rijden met de scooters en gas te geven zorgden ze voor veel geluidsoverlast. Vanwege de stank kon je nauwelijks op het balkon zitten.”

‘Tieners voelen zich niet begrepen’

De politie greep deze zomer uiteindelijk in door negen scooters in beslag te nemen. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de politie, de gemeente en de jeugdcoach van Bergeijk, Marjolein Soetens. Dat heeft volgens de politie vruchten afgeworpen: ,,De afgelopen periode is er aanzienlijk minder (scooter) overlast en is de situatie weer genormaliseerd”, meldt een woordvoerster.

Jeugdcoach Soetens ziet deze positieve ontwikkeling ook. ,,Ik ben voorzichtig met de tieners in gesprek gegaan, op een niet-oordelende manier. Daaruit bleek dat zij zich niet begrepen voelen. Dit jaar hebben ze minder opties gehad om samen te komen.”

‘Ei tegen m'n balkon gehad’

De scooteracties van de jongeren kwamen bij veel ouderen intimiderend over. Soetens: ,,Er is geen onwil bij de tieners. Ze hebben zelf vaak niet door dat hun gedrag zo overkomt. We zeggen dan ook: ga niet met z’n allen de Jumbo in. Ga niet samenscholen in een grote groep op het plein.”

Andere bewoners van het appartementencomplex beamen dat de hinder is afgenomen. Al is de beheerder er niet gerust op dat de rust nu definitief terug is. ,,Na de inbeslagname van de scooters ging het een tijd beter. Maar door de lockdown begint het weer een beetje op te laaien. Het gesprek aangaan met de jongeren durf ik niet meer aan. Ik heb al eens een ei tegen mijn balkon gehad.”

Verveling is een risico

Soetens erkent dat er in de lockdown een vinger aan de pols moet worden gehouden, nu de verveling bij jongeren weer toeslaat. ,,Daarom is het belangrijk te zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. We organiseren bijvoorbeeld extra activiteiten in de kerstvakantie. Essentieel is dat wij en de politie contact blijven houden met de jongeren, zodat escalaties door onbegrip en miscommunicatie worden voorkomen.”