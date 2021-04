Scouting Bergeijk viert 75-jarig jubileum in aangepaste vorm

BERGEIJK - 75 jaar bestaan als scouting is een feest waard. Zo’n groot jubileum wil de Scouting Bergeijk dit jaar natuurlijk ook echt vieren. Maar vanwege de pandemie zijn de activiteiten bescheidener. Het enthousiasme bij de jubileumcommissie is ondanks de beperkingen nog even groot.

Officieel heet de Scouting Bergeijk nog Scouting St. Lambertus. Maar de jubileumcommissie die in de flinke blokhut aan de Fazantlaan in de bossen van Bergeijk vertelt over de festiviteiten die ze voor het feest hebben bedacht, vindt die naam intussen wat oubollig. „Vroeger kregen scoutinggroepen namen van heiligen”, aldus Marleen van Son-Timmermans, Peerke Willems, Manon Intven en penningmeester Wouter Heesterbeek. „Onze naam is gekozen door de eerste scoutinggroep in het dorp. Sinds een jaar of tien gebruiken we de naam Scouting Bergeijk voor onze communicatie. Dat is makkelijker.”

Patronaat

Aan de grote tafel in het clubgebouw komt Willems nog met een historisch nieuwtje op de proppen. „Het allereerste honk was bij het Patronaat, maar ook bij Piet Rombouts thuis aan het Eykereind verderop zaten we een tijdje.” Dat zit niet bij iedereen in de herinnering. ,,Daarna verhuisde de scouting naar de plek bij de Schietbergdreef en volgde de plek hier en het onderkomen waar we nu 33 jaar zitten.”

Scouting Bergeijk heeft zeven groepen van de jongste Bevers in de leeftijd van 5 tot 7 jaar tot en met de Pivo’s voor de leeftijd van 18 tot 23 jaar. „Bij de oprichting waren er 28 jongens die toen nog verkenners heetten”, vertelt Willems. ,,Nu telt de scouting 156 leden.” Intven vult aan: ,,Zo’n twintig jaar geleden hadden we nog 250 leden, dus we zijn wel wat gekrompen. Dat komt vooral door meer leegloop in de groepen met oudere leden. Maar de staf bestaat wel uit aanwas uit de eigen leden en daar zijn we superblij mee. En nieuwe leden blijven natuurlijk welkom.”

Zomerkamp in een bubbel

Om het jubileum te vieren heeft de commissie activiteiten, die tot en met september lopen, aangepast. „Op zaterdag 26 juni is onze jubileumdag met activiteiten voor de kinderen bij de blokhut. Een reünie, receptie en feestavond zijn helaas geschrapt", vertelt Marleen van Son-Timmermans. ,,En we hopen op 24 juli op zomerkamp te kunnen in een bubbel. We kijken wat nog meer kan. En dan is er nog een speciale, gratis jubileumwandeling als cadeautje voor de inwoners in de plaats van de vlooienmarkt die we altijd houden.” Die tocht van 3 kilometer heeft de scouting doorspekt met passende, interactieve leuke dingen. De start is bij de kiosk en de wandeling is tot en met zondag 11 april te lopen. ,,Er valt ook nog iets mee te winnen.”