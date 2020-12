Scouting Eersel verveelde zich en bedacht: met het hele gezin de dader zoeken

,,Bij de scouting in Eersel verveelden we ons een beetje’’, vertelt voorzitter Ron Flipsen met een knipoog. Heidy Elsen: ,,We wilden in eerste instantie weer iets doen voor de leden, net als de wekelijkse challenges tijdens de eerste lockdown. Uit een brainstorm in de groepsapp van de commissie, het is dan soms net een kippenhok, kwam na wat omwegen dit idee boven. En toen dachten we: als we de hints toch ophangen is het net zo leuk als alle Eerselnaren kunnen deelnemen.’’