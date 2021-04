Serenata Italiana vanaf de bloembak

,,In Italy, we also have a king, is called Amore. We are here especially for you, we loves you. The last piece of steuntje in de rug geven wij jou.“ Het is een verassing voor Willems: ,,Prachtig.” ,,Het ontroerde mij heel erg,” zegt Boezer.

Galante jongemannen

De Italianen zijn zes galante jongemannen uit Napoli in Nederland. In zeven dagen tijd speelt het muzikaal straattheater gezelschap vijftig serenades door het hele land, om mensen die het hard nodig hebben in een mediterraan zonnetje te zetten. Theatermaker, acteur en cabaretier Jules Keeris (27) uit Eindhoven, geboren en getogen in Knegsel, is sinds 2018 één van de zes Italianen. ,,We gaan in verschillende samenstellingen met minimaal één gitarist.” Peter Boven (27), alias Massimo: ,,We zijn altijd op zoek naar de kleine contactmomentjes.”

Met een tijdelijke regeling Balkonscènes maakt het Fonds Podiumkunsten live ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek in deze tijd mogelijk. Keeris: ,,Balkonscenes, dat is precies wat wij kunnen doen met ons verleidelijk muzikaal straattheater.” In maart kon een aanvraag worden gedaan om een optreden van De Italianen weg te geven aan een lief, een kind, collega of beste vriend(in). Er kwam er een storm van hartverwarmende aanvragen uit het hele land. Ook voor het gezelschap was het hoog tijd voor ‘energia positiva’. Ze hadden namelijk ,,stof op de gitaarsnaren en motten in de kostuums.” Keeris: ,,Het gezelschap bestaat bijna acht jaar. We treden gemiddeld twee keer per week op. Nu een tijd stil te hebben gelegen, is het een hele fijne manier om ons weer te laten zien en te horen.”

Corona

Willems is door zijn partner aangemeld. Ze hebben allebei corona gehad. Willems heeft elf dagen in het ziekenhuis in Utrecht gelegen. ,,Ik kon niet bij hem op bezoek, want ik had het zelf ook. Hij hoefde nog net niet naar de IC. Dat hakt erin,” vertelt Vriens emotioneel.

Boezer is door een goede vriendin genomineerd. Twee jaar geleden is haar man Jan overleden. Ze overwinterden elk jaar samen in Portugal. Ze kon wel een hart onder de riem gebruiken. Boezer vraagt aan de knappe jongemannen: ,,Ik was nieuwsgierig: Wonen jullie echt in Napoli?” ,,Si,“ is het onmiddellijke antwoord van Graziano. De Italianen genieten er zelf ook zichtbaar van: ,,Mensen zijn het niet gewend om die aandacht te krijgen.”