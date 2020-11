Servaas van der Heijden overleden: Een ondernemer met een groot hart

Servaas van der Heijden begon op 15-jarige leeftijd al mee te werken in het transportbedrijf dat zijn vader in 1932 had opgericht. Later nam hij het bedrijf met zijn broers Ad en Henk over. In 1999 droeg hij het stokje over aan zijn eigen kinderen. ,,Hij bleef al die jaren betrokken”, kijkt zoon en huidig directeur Gert-Jan van der Heijden terug. Dagelijks kwam zijn vader nog op de zaak. Hij bracht dan de post. Hij bleef dat doen toen het bedrijf tijdelijk in Eindhoven gehuisvest was, na de grote brand dit voorjaar.