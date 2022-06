SiDanza staat weer op het podium met 160 leerlingen in ‘Een geluk bij een ongeluk’

De coronaperiode was voor de docenten en leerlingen van SiDanza een lastige tijd: twee jaar online of buiten dansen zonder publiek. Dansdocent Meira Kox: ,,Normaal gesproken dansen we iedere dag. Om toch iedereen aan het dansen te houden, maakten we danslessen via YouTube en online. Om het jaar werken we naar een grote voorstelling toe. De leerlingen genieten er van om op het grote podium te staan en op te treden voor ouders, familie en vrienden. Heel Steensel loopt vaak uit voor deze familievoorstelling. Maar dat kon dus niet”

Meer dan vijftig jaar een begrip

SiDanza is al meer dan vijftig jaar een begrip in de Kempen. Actief sinds de jaren zestig, met geschoolde docenten in klassiek en jazzdans. Leerlingen komen uit de hele Kempen -en verder- naar Sidanza in Steensel, waar ook hun moeders vaak nog hebben gedanst of dat nog steeds doen. Elke dag worden er lessen aangeboden voor verschillende doelgroepen en dansstijlen. Dit jaar zijn er zo’n tweehonderd leerlingen in de leeftijd van tweeëneenhalf tot midden twintig jaar.

Komend weekend gaat het gelukkig toch weer gebeuren. Dansdocenten Meira Kox en Cynthia Mirani, 160 danseressen en de kostuum- en decormakers, zijn deze week nog druk met de voorbereidingen. Naast de lessen is er nog een doorloop én twee generale repetities.

Twee groepen met muizen en geesten

Het enorme aantal danseressen van SiDanza is daarvoor in twee groepen verdeeld. Elke groep danst op één dag twee voorstellingen. Zo spelen de jongere kinderen de muizen die op zolder leven, en dansen de oudere meiden met lange tutu’s en witte sluiers als ze er een geest vinden. Daarnaast heeft de show dit jaar wel twee heel speciale hoofdrolspeelsters; namelijk de moeders van de docenten. Zij zijn de vertellers in de show.

De voorstelling gaat over twee vrouwen die elkaar leren kennen door een ongelukje in de stad. Dat blijkt ‘Een geluk bij een ongeluk’ -de titel van de voorstelling- want ze worden vriendinnen. Kox: ,,Het is niet echt gebeurd, maar wel gebaseerd op wat onze moeders hebben meegemaakt”. Mirani vult aan: ,,Onze moeders steken trouwens altijd veel energie en moeite in de voorbereidingen. De moeder van Meira helpt al heel lang bij ons en ook mijn moeder naait al 22 jaar kostuums voor SiDanza.” Kox sluit af: ,,Ik moet zelf nog even verder met mijn bloemenkransje.”