Sigarenmakers Agio en STG in shock om sluiting fabrieken in Duizel en Eersel

EERSEL/ DUIZEL - De sluiting van de sigarenfabrieken van Agio en STG (Scandinavian Tobacco Group) in Duizel en Eersel is als een mokerslag aangekomen bij de werknemers. Dat er banen moesten sneuvelen na de overname van Agio door STG was voor het personeel duidelijk. Maar alle fabrieken dicht in de regio? ,,Dat komt keihard aan.”