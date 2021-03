Sigaret dakdekker mogelijk oorzaak miljoenenbrand in Hapert: 'Ik was in shock’

Marloes van Loon uit Bergeijk illu­streert kinderboek: ‘Mijn werk moet een beetje prikkelen’

24 maart BERGEIJK/UTRECHT - Veelzijdigheid kun je Marloes van Loon (27) niet ontzeggen. Op jonge leeftijd speelde ze als aardbeienplant in het animatieteam van camping Ter Spegelt in Eersel. Afgestudeerd als illustrator tekent zij bij een bureau in Amsterdam. Ze beschikt over ‘modelhanden’ die fungeren in filmpjes van de Hema. En haar tweede kinderboek is ook net klaar.