Singer/songwriter Rosa Spruit (23) laveert tussen stad en buitengebied Bergeijk: ‘In de stad ben ik de zuiderling’

Anderhalf jaar geleden haalde Rosa Spruit (23) haar bachelor gezondheidswetenschappen in Maastricht. In februari begint ze aan haar master. De tussenliggende tijd heeft ze besteed aan reizen en muziek. Ze werkte aan een muziekproject over stad en platteland. Het album komt dit voorjaar uit.

„Ik ben geboren in Utrecht. We wonen nu zestien jaar in het buitengebied van Bergeijk. Ik heb er altijd tussenin gestaan. Ik heb een typische Utrechtse ‘r’ en een harde ‘g’. Maar als ik daar ben, zien ze me aan voor een zuiderling. Sinds het begin van corona ben ik veel hier, en heb ik aan de muziek voor Tussen Stad en Platteland kunnen werken. Naast eigen nummers bestaat het album uit songs van stadse zangers en dialectzangers, zoals JW Roy en Groninger Jan Henk de Groot, die ik in Standaardnederlands zing.”

Hoe ben je met zingen begonnen?

„Er is altijd muziek geweest in ons gezin. Papa heeft een bedrijf als boeker van bands, en zat zelf in een band. Mijn moeder speelt piano. Toen we hier kwamen wonen, gingen we naar Valkenswaard om een stereo te kopen. We kwamen terug met een drumstel. Voor mij had hij een Barbiegitaar gekocht, vol roze glitters en roosjes. Mijn broers speelden ook gitaar. We schreven samen liedjes en hadden op zolder een bandje. Maar het werd pas serieus toen ik verliefd werd en een liedje voor mijn vriend schreef. Hij was daar heel enthousiast over, en mijn ouders ook toen ik het hen liet horen. Ik heb nooit de druk gevoeld van het moeten. Ik vind het leuk om met taal en muziek te spelen.”

Spelen met taal?

„Voor het album heb ik liedjes als As ge ooit vanuit het Brabants vertaald naar het Nederlands. Dat is lang niet altijd eenvoudig. Er zitten woorden tussen die een heel andere betekenis of gevoelslading krijgen. Het soms dus wel puzzelen.”

Singer/songwriter Rosa Spruit

Treed je naar buiten met dit materiaal?

„Ik heb er optredens mee gedaan, voornamelijk in cafeetjes. Gisteren nog in Volte in Bergeijk. Ik combineer dat met covers, zoals Jolene van Dolly Parton en Billy Jean van Michael Jackson. Ik geef daar een eigen draai aan. Maar er komen steeds meer eigen nummers bij, ook uit een nieuw project waar ik aan begonnen ben. Mijn vader helpt me singles op Spotify te releasen in de aanloop naar het komende album.”

Is de omgeving hier in het buitengebied van Bergeijk een inspiratie?

„Ik zou eerder zeggen dat het de combinatie is van leven in Maastricht en hier. Als ik tussen die twee plaatsen rijd, kom ik langs plekken waar ik herinneringen aan heb of ik denk aan wat ik de afgelopen week gedaan heb. Dat verwerk ik in mijn teksten, in de vorm van metaforen. Tijdens het autorijden zing ik veel. Vaak komen er dan vanzelf woorden. Als ik thuis ben pak ik de gitaar erbij om het uit te werken.”

Hoe ziet je ideale toekomst eruit?

„Zolang ik niet hoef te kiezen tussen gezondheidswetenschappen en muziek, ga ik dat ook niet doen. Ik ben nieuwe nummers aan het schrijven, nu ik daar de tijd voor heb. Op het moment komen de nummers gewoon. Die wil ik laten horen. Het gaat erom mensen een fijne dag te bezorgen. Met Kerstmis heb ik op het Summa College in Eindhoven opgetreden voor kinderen van vluchtelingen. Dat was geweldig om te doen. Ik word steeds enthousiaster over muziek, maar als ik weer ga studeren ga ik dat ook leuk vinden. In beide bezigheden kan ik mijn creativiteit kwijt.”