Sint logeert in theater de Kattendans in Bergeijk

Net als in veel andere plaatsen gaat ook in Bergeijk de Sinterklaasintocht niet door, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Maar in het dorp is er een alternatieve manier gevonden om de Sint en zijn Pieten te kunnen ontmoeten.

De kinderen uit Bergeijk en omgeving kunnen van 21 november tot en met 4 december ‘op audiëntie’ bij de Goedheiligman in theater de Kattendans, dat in deze periode wordt omgetoverd tot een Sinterklaashotel.

Pakjeskamer

In dit hotel komt een grote slaapkamer, een postkamer, een huiskamer, een pakjeskamer en zelfs een bakkerij. Medewerkers van de Kattendans gaan de komende dagen hard aan de slag om het theater tot het ideale Sinthotel om te bouwen, zo schrijft de Kattendans in een persbericht.

Het bezoeken van de Sint gaat wel iets anders dan normaal, vanwege de coronarichtlijnen die nog altijd gelden. Kinderen kunnen in korte tijdsblokken van 20 tot 25 minuten bij Sinterklaas op visite, in groepjes van maximaal 30 personen.

Voor (jong)volwassenen (vanaf 13 jaar) is het dragen van een mondkapje verplicht in het theater. Het Sinterklaashotel is geopend op diverse dagen in de periode van zaterdag 21 november tot en met vrijdag 4 december. Entreetickets kosten € 5,- per persoon (volwassenen en kinderen). Tickets zijn sinds gisteren te verkrijgen via www.kattendans.nl