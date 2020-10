Sint Oirschot op het witte doek

OIRSCHOT - De Oirschotse Sint Nicolaas-stichting is niet voor één gat te vangen. Ook in coronatijd komen ze tot een aansprekende oplossing.

Al 24 jaar organiseert Stichting Sint Nicolaas Oirschot de intocht van de Sint en succesvolle theatervoorstellingen in De Enck. Dit jaar moest alles uit de kast qua creativiteit.

Het voortbestaan van de stichting, het coronavirus, een failliete De Enck en de jaarlijks terugkerende zwartepietendiscussie maken dat de stichting aardig wat hoofdbrekens heeft gehad in de afgelopen maanden. Voorzitter Adwin Mols: ,,Ja, het organiseren kost ons veel energie dit jaar. We leven met dagkoersen momenteel, met al die wisselende maatregelen.”

Geen intocht, geen theatervoorstellingen. Wel verraste de stichting met het nieuws dat ze toch in De Enck terechtkan om de bioscoopfilm Wat een poppenkast te vertonen.

De ticketverkoop zou aanstaande maandag van start gaan. Dat is door de nieuwe maatregelen een paar weken uitgesteld. Bestuurslid Mieke van der Hamsvoort: ,,De bedoeling is nog steeds om vanaf 14 november in de weekenden en op woensdagen de film dertig keer te laten zien. We kunnen de film dan aan ongeveer 2400 mensen tonen. Mensen kunnen via ons ticketsysteem kaartjes kopen voor één, twee, drie of vier stoelen naast elkaar. Een gezin van vijf personen moet zich splitsen. En opa en oma moeten apart, zij mogen níet naast hun kleinkinderen zitten.”

De stichting, die al 24 jaar uit een vaste kern bestaat, heeft als doel om het sinterklaasfeest voor alle kinderen in Oirschot toegankelijk te maken. En kinderen op heel jonge leeftijd kennis laten maken met cultuur en theater. De entreeprijs is altijd bewust laag gehouden. Het liefst wordt de film in De Enck vertoond. Mols: ,,Ieder jaar horen we kinderen zeggen: Mogen we weer in die mooie rode stoelen?”

Tot 1997 werd de intocht georganiseerd door de winkeliersvereniging. Mols was daar bij betrokken geraakt maar had al gauw ook andere ideeën. Mols: ,,De boot kwam aan bij de zandbulten in de haven. Sint tussen de zandbulten, dat kan ook anders, dacht ik.” En hij kende Sint-theater vanuit Oisterwijk, waar hij voorheen woonde. Een groep enthousiaste mensen maakte een nieuwe start, de winkeliersvereniging trok zich terug. Mols: ,,We speelden toen drie voorstellingen in De Enck, en van tevoren gingen we met de collectebus langs de deuren.”

In al die jaren is de stichting enorm gegroeid. Van amateuristisch naar professioneel. De intocht werd grootser, de koets werd een schimmel. De gastvrije basiliek biedt al jaren onderdak aan het eind van de intocht. Met als hoogtepunt sint op paard ín de kerk. De theatervoorstellingen werden steeds drukker bezocht. Mols: ,,De nieuwe Enck was een walhalla voor ons. Er kon ineens veel meer. Maanpieten die vanuit een immense ufo naar beneden afzakten, met een professionele abseilinstructeur in de coulissen bijvoorbeeld.”

Van der Hamsvoort: ,,Het theater is een beleving op zich. Alle zintuigen proberen we te prikkelen en ik zie elk jaar dat dat altijd weer lukt. Nu een film, met onze eigen Sint, Piccolo, Mario, Julio en Pedro. We hopen dat het door kan gaan.”