Sjaan uit Wintelre wordt 100, maar het feest moet nog even wachten

Sjaan kwam op 9 april 1920 in Hulsel ter wereld. Thuis hadden ze een boerderij met een café. Toen ze in 1947 trouwde met Graard van Loon uit Wintelre kwam ze weer in een boerderij met café terecht. Een jaar later werd het eerste kind in een rij van tien geboren. Naast het huishouden, het werk in het café en de zorg voor haar kinderen, nam ze ook nog de zorg voor haar schoonmoeder op zich.

Dansen voor gehuwden

In 1962 werd café Kerkzicht verbouwd en uitgebreid met een zaal. Onder de naam ’t Centrum kreeg de uitspanning grote bekendheid in de regio. Op haar initiatief werd gestart met dansavonden voor gehuwden, die een schot in de roos bleken. In 1978 nam het echtpaar hun intrek in een nieuwe woning naast de horecagelegenheid en nam zoon Mies de zaak over. Tot haar 96e jaar beoefende ze haar grootste hobby: dansen. Na een val brak ze haar bovenbeen en maakte de danspartner noodgedwongen plaats voor een rollator.

Sinds drie jaar woont Sjaan in verzorgingshuis St. Joris in Oirschot. Daar beoefent ze dagelijks haar andere hobby: kaarten. Tot voor de coronacrisis kreeg ze dagelijks bezoek van één van haar kinderen. Dat haar verjaardag niet echt gevierd kan worden, noemt ze bizar.

Bankje op het kerkplein