Sjef en Sandra moesten een pad voor hun revaliderende dochter uit hun tuin weghalen, nu moet ook bestemmingsplan opnieuw

Het stuk grond bij het huis aan de Heibloem kreeg in plaats daarvan een agrarische bestemming. Het echtpaar Sjef en Sandra Mollen kwam daartegen in verweer. Zij hadden een tuinpad voor hun dochter Britt (28) aangelegd in de tuin. Zij liep na een ernstig ongeval hersenletsel op en had in het pad een veilige plek gevonden om te oefenen met lopen, met de rollator.

‘Onderzoek optie pad was nodig’

In de zienswijze tegen het bestemmingsplan had het Eerselse echtpaar al aangegeven dat zij het initiatief had genomen voor het pad. Zij maakten hierin duidelijk dat het bij de verharding zou blijven. Met dit gegeven in het achterhoofd had Eersel zorgvuldiger moeten onderzoeken of een pad (met bijbehorende woonbestemming) ruimtelijk gezien een haalbare kaart was, zo oordeelt de rechtbank. De gemeente moet nu opnieuw een besluit nemen over de bestemming van de tuin.