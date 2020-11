Sjef Smetsers (92) duikt in jeugdherinneringen voor boek over oud Oirschots pand

Op verzoek van bakker Henk-Jan Liebrand bracht vroegere bewoner Sjef Smetsers (92) de vele verbouwingen van het pand De Reijsende Man aan de Markt in Oirschot in beeld. Het werd een boekwerk met vele herinneringen.

Door zijn dochter is Sjef Smetsers aan het schrijven begonnen. ,,Zij was begin 2019 in de winkel van bakker Henk-Jan Liebrand en het gesprek kwam op het pand. De bakker vroeg zich af hoe zijn pand vroeger bewoond was, hoe de indeling was geweest en welke verbouwingen er hadden plaatsgevonden. Mijn dochter zei toen: ‘Mijn vader heeft hier gewoond, die zal er veel over kunnen vertellen’.”

Het leek Smetsers wel een leuk klusje om dit in kaart te brengen en schreef Het verhaal van de Reijsende Man. Want niet alleen de verbouwingen en indeling van de kamers kwamen aan bod, maar ook zijn herinneringen aan wonen aan de Markt staan opgetekend. ,,Bij het maken was het net alsof ik door het huis liep.”

Smetsers: ,,Mijn vader was kleermaker en hield blijkbaar van bouwen. Hij heeft vier keer verbouwd in het pand.”

Zijn vader kocht in 1931 het pand aan de Sint Odulphusstraat 1 en 3 van Martinus Cox, de huisknecht van toenmalige dokter Lobach. Sjef was toen drie jaar oud. ,,Als je voor het pand staat, vanaf de Markt gezien, dan zie je een brede gevel en een smalle gevel. En aan de smalle gevel zat vroeger nog een stuk met plat dak. Ons gezin, met uiteindelijk negen kinderen, woonde in het pand met de brede gevel en op de begane grond van de smalle gevel. De rest werd verhuurd. In 1946 verkocht mijn vader ‘de brede gevel’ aan Harry van den Oetelaar en werd het stuk met ‘de smalle gevel’ en plat dak voor henzelf verbouwd met een halve verdieping en dakkapel. In 1966 verhuisden mijn vader en moeder en twee jongsten naar Molenstraat 8.”

Volledig scherm Foto van pand De Reijsende Man in vroegere tijden, afkomstig uit het fotoarchief van Heemkundekring 'De Heerlijkheid' Oirschot. © Heemkundekring 'De Heerlijkheid' Oirschot

In het winkelpand was behalve ruimte voor tailleurswerken ook ruimte voor de verkoop van petten. Op de ramen stond Het Pettenhuis. Smetsers: ,,Mensen kwamen van ver om bij ons een pet te kopen, er waren namelijk niet zoveel van die zaken in de omgeving. Rond Pasen stond de halve Kempen voor de deur.”

De schrijver toont duidelijke plattegronden, maar heeft ook interessante wetenswaardigheden benoemd in het boek. Over het ontstaan van de Oirschotse Markt bijvoorbeeld. Of over kermissen en muziekgroep De Jeugdheidevinken. Over spelen op het plein en schuilen in de kelder ten tijde van beschieting van de kerk. Maar ook de geschiedenis van bakkers in Oirschot komt aan bod.

Smetsers: ,,Ik heb het verhaal mede gemaakt voor de heemkunde. Het is veel gedachtewerk met aanvullingen uit streekarchieven, onder andere de lijst met namen van eigenaren vanaf 1655.”

Liebrand heeft het verhaal inmiddels gelezen. ,,Mooi, echt mooi. Veel uitgebreider dan ik had gedacht.”

Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot onderzoekt mogelijkheden om dit boekwerk aan te bieden aan geïnteresseerden.