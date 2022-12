Slachtoffer van dodelijke steekpartij in Bladel droeg een enkelband

In eerste instantie meldde de politie dat er was gestoken in een woning, maar later bleek dat het steekincident plaatsvond buiten het huis. De politie doet onderzoek in de omgeving en bekijkt camerabeelden van buurtbewoners. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Waarom het slachtoffer een enkelband droeg, kon de politie nog niet vertellen.