Slachtoffers ademen rook in bij brand in appartementencomplex in Bladel

update Visser vindt dode in water aan de Parallel­weg in Oirschot: geen sprake van misdrijf

24 november OIRSCHOT - De dode man die dinsdagavond in het water aan de Parallelweg in Oirschot is gevonden, blijkt niet door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De man is verdronken, concludeerde de politie na onderzoek. Een visser vond de man. De identiteit van de dode is nog niet bekend.