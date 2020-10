Slag om de arm in begroting Bergeijk

BERGEIJK - Bergeijk neemt het zekere voor het onzekere in de begroting, met (mogelijk) donkere wolken in het verschiet voor de financiële toekomst. Wel gaat de gemeente investeren in een fietspad tussen Luyksgestel en de Weebosch.

,,We kunnen een stootje hebben, maar de bomen groeien ook in Bergeijk niet tot in de hemel,” zo schrijft het college in de begroting. Die zin is illustratief voor de situatie in de Kempengemeente.

Jarenlang liet het huishoudboekje een rooskleurig beeld zien. En ook voor volgend jaar weet het college een sluitende begroting te presenteren. Maar er hangen wel donkere wolken boven de gemeente als het op financiën aankomt, erkent ook wethouder Stef Luijten (Financiën).

‘Meer grip op uitgaven’

Zo heeft Bergeijk te maken met financiële tegenvallers bij de uitgaven voor jeugdhulp en de wmo. Voor uitvoering van de wmo is bijvoorbeeld ruim 4 ton extra nodig: dat komt onder meer door relatief dure woningaanpassingen. Kostbare jeugdhulptrajecten drukken ook op de begroting.

Bergeijk onderzoekt samen met de andere Kempengemeenten hoe zij meer grip op deze uitgaven kan krijgen. ,,Welk soort hulp moeten we eigenlijk leveren? Doen we dat op de juiste manier? Dat bekijken we in dit traject”, aldus wethouder Marko van Dalen (Zorg).

Geen grote bezuinigingen

Ondanks deze tekorten houdt de gemeente onderaan de streep nog bijna zo’n twee ton over. De financiële gaten zijn onder andere gedicht door het wegstrepen van uitgaven die over enkele jaren mogelijk niet meer nodig zijn, zoals stortingen in een pot voor renovatie van theater de Kattendans.

Daarnaast zijn er de financiële effecten van de coronacrisis, die slecht te voorspellen zijn. Grote bezuinigingen zijn desondanks nog niet nodig, stelt het college. Wel gaan inwoners bijna drie tientjes meer aan gemeentebelasting betalen. Die stijging is vooral te danken aan de afvalstoffenheffing, die met 18 euro omhoog gaat.

Fietsverbinding

Vanwege de financiële onzekerheid is het college terughoudend met omvangrijke investeringen voor 2021. Dat wil niet zeggen dat er geen geld voor nieuwe projecten wordt uitgetrokken. Er gaat 1 miljoen naar de aanleg van een fietsverbinding tussen Luyksgestel en de Weebosch. Ook wil het college 41.000 euro steken in een nieuwe kleedaccommodatie voor openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel. Er wordt daarnaast een budget van 61.000 euro gereserveerd voor uitbreiding van het speelveld van korfbalvereniging de Stormvogels.

Volledig scherm Een gedeelte van het tracé waar straks een nieuw fietspad tussen Luyksgestel en de Weebosch komt te liggen. © Gemeente Bergeijk