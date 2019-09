Slapeloze nacht door brand in de Weebosch: vermoeden van opzet

De twee zwartgeblakerde autowrakken aan de zijkant van het huis geven een idee van de felheid waarmee de brand om zich heen geslagen heeft. Ook van het dak van de witte langgevelboerderij is weinig meer over. Veertien uur na het uitbreken van de brand is de brandweer bovendien weer terug in de Weebosch, gemeente Bergeijk, om te blussen. Voor de derde keer: rond zes uur maandagmorgen was het vuur ook al opnieuw opgelaaid en alsnog naar het dak van de buren in de twee-onder-een-kap overgeslagen.