Slimme sensoren houden dag en nacht een oogje op dementerende bewoners in Oirschot: ‘Dit geeft rust voor medewerkers én cliënten’

Rina Legierse uit Best sliep er ‘s nachts niet meer van. Haar echtgenoot woont in een appartement op de afdeling Nachtegaal van Sint Joris in Oirschot, maar was door zijn vorderende dementie steeds vaker 's nachts aan de wandel. ,,Dan was ik constant bezig met me om hem druk te maken", vertelt ze. ,,Maar met dit nieuwe systeem heb ik zoveel meer rust. Ik slaap ook beter.”