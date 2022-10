Sloop van oude postkantoor Bergeijk is gestart; AH verhuist naar die plek aan ‘t Hof

BERGEIJK - De sloop van het oude postkantoor in Bergeijk is van start gegaan. Het voormalige postkantoor aan aan ’t Hof, met daar boven 23 appartementen stond al een tijd leeg. Het maakt nu plaats voor nieuwbouw van de AH-supermarkt, die verhuist van de Burgemeester Magneestraat naar het dorpscentrum.

In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met de bouw van de nieuwe Albert Heijn , waarboven ook dertig appartementen komen. De nieuwe supermarkt moet in het tweede of derde kwartaal van 2024 gebruiksklaar zijn.

Vleermuizen aangetroffen

Het was nog onzeker of de sloop van het oude postkantoorcomplex deze maand kon doorgaan, omdat eerder daar ook vleermuizen waren aangetroffen. Nu deze niet meer dit gebouw als schuilplaats gebruiken is de sloop van start gegaan.

Tijdens een informatieavond in juli van dit jaar hadden buurtbewoners veel moeite met het aantal parkeerplaatsen. Nu al zijn er volgens hen te weinig. Bij de nieuwe supermarkt komen ook op eigen terrein parkeerplaatsen. Daarnaast heeft de gemeente Bergeijk onlangs ook een oude blokhut en een woning op Hof 150 en 152 gesloopt. Daar komen eveneens parkeerplaatsen, waarbij het bestaande groen op die plaats zoveel mogelijk wordt gespaard.

Vernieuwing van het riool

Ook is de gemeente Bergeijk gestart met de vernieuwing van het riool in de Domineestraat en even later ook in het Sterrepad. Bewoners konden zich aanmelden om hun regenwaterafvoer los te koppelen van het rioolsysteem. Tegelijkertijd worden dan ook zinkassen in de Domineestraat verwijderd. Beide straten worden tevens zodanig ingericht dat het vrachtverkeer voor het aanleveren van supermarktwaren geschikt worden gemaakt.

Daarnaast worden in het Sterrepad langs de weg ook parkeerplaatsen aangelegd en krijgt het driehoekig pleintje achter de nieuwe supermarkt in die straat ook een nieuw aanzien met groen en parkeerplaatsen. Voor de aansluiting van de Domineestraat met de Dr. Rauppstraat is het doorgaande verkeer over die straat dan tijdelijk niet mogelijk.