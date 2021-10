Sloop voor Posthof en vroegere ABN/Amro-bank Bladel

BLADEL - Zowel appartementencomplex de Posthof als het voormalige kantoor van de ABN-Amro aan de Markt in Bladel gaat tegen de vlakte. Dat blijkt uit concept-plannen die bij de gemeente liggen. Er komt nieuwbouw terug voor een supermarkt en een veertigtal appartementen. Het nieuwe pand wordt een laag hoger dan de huidige bouw. Dat is ook toegestaan.

Wethouder Fons d’Haens is blij dat er schot in de zaak komt. ,,Eindelijk gebeurt er wat. Het is nu niet de fijnste plek, maar die locatie is eigenlijk supergoed. We zien daar graag een ontwikkeling komen, zeker ook omdat de voorkant van het gebouw aan de Markt ligt. Wat daar komt, past in onze centrumvisie voor Bladel.”

Beide gebouwen liggen naast elkaar. De gebroeders Van de Huijgenvoort zijn eigenaar van de Posthof. Vastgoedontwikkelaar Schipvast heeft het vroegere bankkantoor in bezit. Beiden hebben elkaar gevonden in één plan. Dat betreft ook een ernaast gelegen winkel aan de Van Dissellaan waar voorheen de Primera in zat. In het plan is voorzien in een voetgangersingang richting de Varkensmarkt.

Liever een grote super aan de westkant

De nieuwe supermarkt krijgt dezelfde omvang als de Aldi-super die er vroeger zat, namelijk circa 1600 vierkante meter. Het supermarktgedeelte ‘schuift’ wel op richting de Markt. In de Posthof zitten nu dertien appartementen. Dat worden er veertig. De gemeente had liever dat er in de nieuwe Posthof een grote supermarkt was gekomen. In haar visie moet er één grote super aan de oostkant van het centrum zitten (die zit er, dat is Albert Heijn) en een grote aan westkant.

Bladel wil echter niet dat het totaal aantal bestaande supermarktmeters in het dorp toeneemt. Als de super in de Posthof groter zou worden, zou bijvoorbeeld een relatief kleine supermarkt als de Jumbo aan de Gindrapassage moeten verdwijnen of verhuizen naar de Posthof. Daar kwamen de Jumbo en de Van de Huijgenvoorts samen niet uit. Overigens hebben de Jumbo en de Albert Heijn zelf ook uitbreidingsplannen waarover ze met de gemeente in overleg zijn.

Reeks van incidenten

De Van de Huijgevoorts lijken zich nu te hebben neergelegd bij een supermarkt met een omvang die er in de Posthof al was. Een vergunning is er al, hoewel er een beroepsprocedure tegen loopt. De Posthof kwam eerder in het nieuws door een reeks van incidenten, zoals geweld en brandstichting. Vorig jaar sloot de gemeente het gebouw voor bewoning. Er zijn nu weer tijdelijke bewoners ondergebracht. Bladel heeft er cameratoezicht geplaatst. Volgens de gemeente is het er nu rustig.