Sloopwerkzaamheden na brand bij Van der Heijden Transport in Hapert gaan hele dag duren

Foto's en video In beeld | Zeer grote brand legt loods in Hapert in de as

29 mei HAPERT - Een zeer grote brand heeft vrijdagmiddag de loods van Van der Heijden Transport in Hapert in de as gelegd. De zeer grote vlammenzee was zo hevig, dat de brandweer drie crashtenders van de vliegbasis Eindhoven inzette om de omliggende panden te redden van de vlammen. Alle actuele informatie over de brand lees je hier. Fotograaf Rico Vogels maakte onderstaande beelden.