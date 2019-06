Smartenkreet van Eerselse soldaat uit Verre Oosten

EERSEL/EINDHOVEN - ,,Weten de meisjes daar in Holland niet, hoe het soms dan wel kan gaan? Als er in het verre Indië van de jongens het geluk is weggegaan?" De jonge Eerselse soldaat Antoon Timmermans laat in een brief aan zijn moeder tijdens zijn diensttijd in Nederlands-Indië een diepe smartenpijn om een verloren liefde doorklinken.