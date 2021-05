‘Smokkelcafé’ op de grens verdwijnt maar komt terug, op de eerste zaterdag van de maand

De huidige eigenaar, Sylvia Sanders, gaat zelf in het voormalige cafeetje wonen. De nieuwe horecagelegenheid komt achter het huidige pandje. Hierdoor kan het pas over ruim een jaar weer opengaan, maar als het aan Sanders ligt wel volgens het aloude recept: alleen op de eerste zaterdag van de maand.

De oude bar komt terug

Om het authentiek te houden komt de bar uit het oude cafeetje weer terug, net als de originele vloer en veel andere spullen uit de inventaris die nu in de opslag liggen, zoals oude smokkelattributen.

,,Het pand was nodig aan renovatie toe, daarom pakken we het maar meteen goed aan”, kijkt Sylvia Sanders vooruit. ,,We krijgen veel vragen van passanten wat er gaat gebeuren, daarom willen we binnenkort een infopaneel maken waarop de voortgang te volgen is.”

Quote Ondanks de aanwezig­heid van de Duitsers ging de smokkel gewoon door, bijna onder hun ogen Marja Sanders

Haar schoonmoeder Marja Sanders, die vrijwel haar hele leven achter de bar in het grenscafeetje stond, is blij dat er veel authentieke elementen terugkomen. Ze heeft nog veel herinneringen in het café dat jarenlang de bijnaam ‘smokkelcafé’ had. ,,In de oorlog hadden de Duitsers hier tegenover hun post, waardoor er veel contacten waren”, vertelt ze. ,,Maar ondanks hun aanwezigheid ging de smokkel gewoon door, bijna onder hun ogen.”

Het was toen, maar ook de periode na de oorlog dat het café zijn glorietijd kende. Mede door de ligging in het niemandsland tussen de slagbomen van Nederland aan de ene kant en België aan de andere kant, was het een ideale uitvalsbasis voor smokkelaars. Daarom bleef er later altijd een expositie gewijd aan de smokkeltijd.

Quote Binnen enkele minuten droop de smeltende boter op de grond. Ze was niet zwanger, maar had boter onder haar kleding verstopt Marja Sanders

Op de eerste zaterdag van de maand was het altijd dringen om binnen te kunnen, omdat de ruimte er beperkt was. In vitrines lag nog smokkelwaar, zoals oude pakjes sigaretten en bij een oude kachel stond nog de wandelwagen met dubbele bodem. Maar wat er aan materialen ontbrak, zat nog in de hoofden van degenen die het zelf meemaakten. Het leverde elke zaterdag weer verhalen op, verhalen zoals Marja ze nu nog altijd kan vertellen. ,,Er kwam een ‘zwangere’ vrouw maar die werd door de grenspolitie bij de kachel gezet,” blikt ze terug. ,,Binnen enkele minuten droop de smeltende boter op de grond. Ze was niet zwanger, maar had boter onder haar kleding verstopt.”