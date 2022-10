Snelweg A67 weer volledig open na ongeluk bij Eersel

Archeologi­sche vondsten in Middel­beers: ‘We schrijven geschiede­nis’

MIDDELBEERS - Hoe er in vroeger tijden precies bier werd gebrouwen, daar was tot dusver weinig over bekend. Archeologen hebben rondom de oude limonadefabriek in Middelbeers vondsten gedaan, waardoor deze puzzel een stukje completer geworden is.

27 oktober