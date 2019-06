Snollebollekes en rommelmarkt bij Pinksterfeesten Westelbeers

Het belangrijkste jaarlijkse evenement van Westelbeers beleeft dit jaar de 49e editie in en rond de feesttent aan de Broekeindsedijk. De opbrengsten van de drie feestdagen komen weer ten goede aan de Westelbeerse schoolbus. Op zaterdag 8 juni treden Q Music The Party en de Party Animals op, onder meer bekend van de jaren ‘90 hit ,,Have you ever been mellow”. Deze avond begint om 20 uur.

Op maandag 10 juni, tweede pinksterdag staat de grote rommelmarkt weer op het programma, met een grote diversiteit aan koopwaar. Er is ook weer een publieke verkoop per opbod. Vermaak is er van enkele looporkesten en dj Frank van Weert draait vanaf 16 uur. Vanaf 10.30 uur is het terrein geopend en de entree bedraagt op deze dag 2 euro. Tijdens de feestavonden is de entree 12,50 euro aan de kassa en 10 euro in de voorverkoop. Minimumleeftijd tijdens de feestavonden is 17 jaar, legitimatie is verplicht.