Sobere dodenherdenking in Eersel

EERSEL - Slechts vijf mensen waren dinsdagavond getuige van de kranslegging bij het monument in het Poeliejoepark in Eersel. De sobere bijeenkomst nam slechts enkele minuten in beslag.

In de herdenkingsfilm op de website van de gemeente Eersel leest scholiere Vera Gevers het gedicht ‘Vrijheid’ voor van Eva Pronk. Het gaat over een oude man die joden op zijn zolder verstopte en een vrouw die bange mannen, vrouwen en kinderen in de kelder liet schuilen. ‘Als een van deze helden hier niet voor had gekozen. Was mijn opa dan geboren? Had ik dan geleefd?’ vraagt Pronk zich af in haar gedicht.

Ook Eersel kent met Janus en Jan Hoeks haar helden. De broers gaven in de oorlog onderdak aan twee onderduikers. Hun hardnekkig zwijgen redde het leven van anderen. Ruim een maand voor de bevrijding is het tweetal in het concentratiekamp Vught om het leven gebracht. In Eersel is een straat naar de broers vernoemd. Dinsdag hangen er de vlaggen halfstok, vrijwel huis aan huis.

Om 19.45 uur luiden de klokken in alle Eerselse kerkdorpen. Een kwartier later legt burgemeester Wim Wouters een krans en Roeland van Hooff een bloemstuk bij het monument in het Poeliejoepark. Voor het tweede jaar op rij is de ceremonie niet zoals Van Hooff het graag had gezien. ,,Normaal zijn er het gilde en de fanfare bij aanwezig. Dat missen we nu heel erg”, zegt de voorzitter van Stichting 4-5 mei Herdenking. Voor de burgemeester is het een ander verhaal. ,,Ik ben sinds juni 2019 burgemeester. Ik heb de dodenherdenking nog niet met publiek meegemaakt.”

Er is bewust geen ruchtbaarheid aan de kranslegging gegeven om een samenscholing van mensen te voorkomen. ,,Maar niets doen is geen optie”, vindt Van Hooff. In de ochtend is hij met penningmeester Mon van Moll bij alle kerken en oorlogsmonumenten in de gemeente langs geweest om vlaggen halfstok te hangen. Bij een aantal huizen hangt de vlag ook halfstok.

Net als vorig jaar heeft de gemeente, in samenwerking met de Stichting 4-5 mei Herdenking, een film gemaakt. In deze herdenkingsfilm wordt stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. De toespraken van burgemeester Wim Wouters en Roeland van Hooff zijn nog enige tijd terug te kijken op de site van de gemeente. Deze worden ook uitgezonden door Kempen TV.