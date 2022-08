‘Solexrace laagdrempelig? Er is gewoon géén drempel!’

MIDDELBEERS - Snelheidsduivels, authentiek uitgedoste snorfietsers en carnavaleske creaturen verschijnen dinsdag 30 augustus aan de start van de traditionele Solexrace in Middelbeers.

Na twee jaar coronastilte klinkt tijdens de kermis weer het geknetter van snorfietsen. Het is een evenement met een hoog boerenfluitjes-gehalte. ,,Die losse sfeer, daar houden we van. Maar vergis je niet, achter alle ongein zit een strakke organisatie. Een goed geoliede motor. Moet ook wel, want er gelden strenge regels, risico’s moeten worden afgedekt”, licht Yvonne Aerts (44) van de organisatie toe.

Uiteindelijk draait het om gezelligheid. ,,Uitleggen wat er zo leuk aan is, vind ik lastig. Je moet het beleven. Het is een sociale happening voor jong en oud. Een reünie voor velen, een weerzien met oude bekenden en klasgenoten van weleer. Lekker samen een pilske vatten en feesten.”

Trekpleister voor ouders, opa’s en oma’s

Ze vervolgt: ,,Centraal staat natuurlijk de Solexrace met veertig tot honderd deelnemers, dat varieert nogal. Dit jaar hebben we voorafgaand een optocht van schoolkinderen met versierde karren, vanwege de kindervakantieweek die dan bezig is. Fantastisch voor die kinderen, maar ook een trekpleister voor ouders, opa’s en oma’s.”

Volledig scherm Dikke pret tijdens een eerdere editie van de Solexrace in Middelbeers. © MarieTherese Kierkels / PVE

De eerste race start rond 13.30 uur bij café De Doornboom. Hier passeren de rijders zo’n beetje iedere minuut en is ook de finish. Voor gelijke kansen rijdt iedereen op dezelfde brandstof.

Zoals gebruikelijk zijn er twee klassen: de Snelheidsrijders en de Funklasse. In deze laatste categorie worden meerdere prijzen uitgereikt, variërend van mooiste en grappigste creatie tot meest authentieke rijder. ,,De Pechprijs kan ook naar een snelheidsrijder gaan.”

Veiligheid voorop

Het dragen van een helm is natuurlijk verplicht. Sowieso zijn de veiligheidsregels strenger dan bij de eerste editie in 1980. Anno 2022 wordt standaard een alcoholtest afgenomen, terwijl deelnemers in de begintijd nogal eens onder invloed aan de start verschenen na een avondje doorzakken op de kermis. ,,Vaak werd onder het genot van een biertje pas besloten om de volgende dag mee te doen. Zo trok de organisatie nog wat lieden over de streep. Weddenschappen werden gesloten, je kent dat wel.”

Bij de invoering van de blaastest moest één persoon afhaken. “We hadden hem ‘s avonds in het café nog gewaarschuwd, maar hij lachte erom, dacht dat we een grapje maakten. Daags daarna dus stomverbaasd toen bleek dat het serieus was. Heeft ie nog snel wat broodjes weg gestouwd en een sloot koffie achterover geslagen. Tevergeefs.”

Zelfs haar zoon heeft een spreekbeurt gegeven

Aerts promoot het festival, ooit mede door haar vader Jac Aerts opgezet, met verve. Haar oudste zoon hield al eens een spreekbeurt over de Solexrace. ,,Laagdrempelig kan ik dit evenement niet eens noemen, er is gewoon géén drempel. De entree is gratis, dus kom gewoon kijken.”

Ze gooit er nog een argument bovenop: ,,Een goeie smoes om op een doordeweekse dinsdag lekker te drinken en slap te ouwehoeren. Geniet van de Solexrace. Na afloop gaan de dranghekken weg en kan het feest los.”

De prijsuitreiking is rond 18.00 uur. Voor deelnemers zonder Solex zijn vijftig voertuigen beschikbaar. Meer info over deelname op de facebookpagina van de organisatie.