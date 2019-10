Spaanse kunstenaar gaat live schilderen tijdens Sfeerdagen in Domein Oogenlust in Eersel

Drie jaar gevangenis­straf geëist tegen eigenaar mestbe­drijf in Wintelre wegens mestfraude

9:40 WINTELRE - Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van drie jaar en beroepsverbod geëist tegen de eigenaar van mestbedrijf Daas in Wintelre. De mestvervoerder wordt ervan verdacht op grote schaal fictieve transporten of vrachten met ‘zwarte mest’ (op papier niet-bestaande mest) te hebben geregeld.