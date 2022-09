Spannend eerste spektakel in Vessem: streetrace voor mountainbikers

Het idee van een wielerevenement ontstond al voor corona. ,,We wilden op kermiszondag in Vessem een wielerronde houden. Daarvoor zochten we aansluiting bij de wedstrijdenreeks om de Kempen Cup. Maar daarvan is eind augustus al de laatste wedstrijd. Toen ontstond het idee van een streetrace. Een dikkebandenrace kun je altijd houden’’, weet Rinke Romeijn.

Hij vond een aantal enthousiaste medestanders die met hem de streetrace wilden organiseren en de stichting onder zijn voorzitterschap zag het levenslicht. ,,We hebben ons aangesloten bij de Nederlandse Wielren Bond (NWB). Via de bond regelen we de tijdwaarneming, een jurybus en een omroeper met geluidsinstallatie. Ook zijn we via de NWB verzekerd. Op de dag zelf komt de bond met acht mensen naar Vessem om ons te ondersteunen.’’

De week voor de kermis

In overleg met horecagelegenheid De Gouden Leeuw is besloten om het evenement te verplaatsen naar de week voor de kermis. ,,Het voordeel daarvan is dat we het kermisterrein midden in het dorp tot onze beschikking hebben’’, zegt secretaris Ruud Verbaant.

De organisatie heeft een traject uitgezet van 1,6 kilometer. Deelnemers komen onderweg obstakels tegen als een wave sectie, kombocht, chicanes, zandbakken en een apenrots. Ook moeten ze door een trailer heen. De dag begint om 12.00 uur met een race van een kwartier voor kinderen.

Romeijn: ,,Kinderen mogen gratis meedoen. Dat kan op een crossfiets of gewone fiets. Een helm is voor iedereen verplicht. Obstakels die voor hen te moeilijk zijn, mogen ze links laten liggen.’’

Na de jeugd starten de deelnemers aan de funklasse (circa 30 minuten) en wedstrijdklasse (circa 45 minuten). Zij betalen 7 euro waarvan een klein deel voor de organisatie is. Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden via mtbstreetracevessem.nl.

De horeca wordt geregeld via De Gouden Leeuw en gemeenschapshuis D’n Boogerd. Inschrijven en na afloop douchen kan in D’n Boogerd. De muziek wordt tijdens het evenement verzorgd door onder meer dj Tavento.

Spannend eerste jaar

Het bestuur wil er een jaarlijks terugkerend evenement van maken. Dankzij sponsoring en een bijdrage van de gemeente uit de coronapot zijn de financiën voor deze editie op orde. Toch zal het eerste jaar spannend zijn, beseffen de bestuursleden.

,,We hoeven geen rijke stichting te worden. Met de activiteiten willen we een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van Vessem. Over enkele jaren hopen we er iets aan over te houden dat vervolgens ten goede komt aan de lokale gemeenschap’’, zegt Walter de Laat.