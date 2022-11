Spanning rond grondstoffencentrum Bladel loopt op: ‘Optie op plek KBP verloopt eind dit jaar’

Eersel ziet Kempisch Bedrijven­park als beste keuze voor gezamenlij­ke milieu­straat

EERSEL/HAPERT - De kans dat inwoners van de gemeente Eersel in de toekomst met hun witgoed, bouw- en sloopafval naar Hapert moeten is een beetje groter geworden. De Eerselse gemeenteraad stemde in met een optie op een kavel op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP).

