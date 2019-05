Spanning van de oorlog voelen in het bos in Hoogeloon

Het waargebeurde verhaal is door Jan Buylinckx in mei 1990 vertaald in een boekwerkje onder de titel Meesterlijk Verzet. Centraal daarin staat onderwijzer Adriaan Goossens, verzetsheld en destijds in het dorp bekend als mister Goossens. Ook zijn halfzus, juffrouw Van Hoof, speelt een grote rol. Het idee is van regisseur Hans Maas. ,,Veel Hoogelooners kennen het verhaal uit overlevering. Ik heb me ingelezen en met een groot aantal mensen gesproken om te weten wat voor mens mister Goossens was. Op basis daarvan heb ik het toneelstuk geschreven.”